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بالصور.. وكيل صحة أسيوط يقوم بجولة مفاجئة بمستشفى الصدر

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بالصور.. وكيل صحة أسيوط يقوم بجولة مفاجئة بمستشفى الصدر بالصور.. وكيل صحة أسيوط يقوم بجولة مفاجئة بمستشفى الصدر

وكيل صحة اسيوط يتابع الحالات المرضية بمستشفى الصدر فى جولة مفاجئة

قام وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الصدر لمتابعة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي بالإضافة إلي متابعة سير العمل ومدي إلتزام الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وانتقل الدكتور محمد نوح وكيل الوزارة يرافقه الدكتورة سوزان سلامة رئيس قسم الامراض الصدرية بمستشفيات جامعة اسيوط والدكتور محمد سيد مرزوق مدير ادارة الطب العلاجي والدكتورة فوزية بخيت مدير إدارة المستشفيات والدكتور طارق دهبي مدير ادارة الطوارئ الي وحدة العناية المركزة بمستشفي صدر اسيوط لمتابعة حالات المرضى بالعنايات المتوسطة والمركزة ومراجعة الكشف على بعض منها كما تفقد نوح عدة اقسام بالمستشفى للاطمئنان على اداء المنظومة الصحية داخلها وبحث أوجه القصور ووضع الحلول والمقترحات من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل مواطن أسيوطي .

 

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