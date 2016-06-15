محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة مياه الوليدية ويناقش معوقات تنفيذه

ناقش المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، مع مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المشاكل والمعوقات التي تقف أمام الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع مياه الوليدية التي أدت إلى تغيير مواعيد استلامه أكثر من 3 مرات كما اطمئن على صلاحية المآخذ من النيل وإجراء تجارب عليها مطالباً بتقرير دوري عن الموقف التنفيذي للمشروع ووصول المعدات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمحطة مياه الوليدية بأسيوط رافقه خلالها المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس رجب عبد الونيس مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عاطف المهدي مدير الادارة الفنية بالهيئة وسامح عبد العليم مستشار المحافظ لشئون المحليات وصلاح عامر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومنار كامل رئيس حي شرق.

حيث تفقد المحافظ مشروع محطة مياه الوليدية الجديدة الجاري إنشائه بطاقة إنتاجية بطاقة 52 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية 127 مليون جنيه والتي تغذى حى الوليدية بالاضافة إلى 7 قرى شمال مركز أسيوط وهى قرى سلام والعدر وبهيج ومنقباد وبنى حسين ونجع سبع ونجع العيسوية.

وانتقد ياسر الدسوقي عدم جدية الشركات في تنفيذ المشروع في المواعيد المحددة والتماس الاعذار بعدم وصول المعدات اللازمة او وجودها في الجمارك وهو الامر غير المثبت او المعروف مصداقيته وقال انه يريد ان يعرف سببا او مشكلة لتاخير الاستلام لكن الشركات المنفذه لا تعلن ذلك صراحة بل وتحدد مواعيدا لا تستطيع التسليم فيها وهي تعلم بذلك.

وشدد الدسوقي على الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة وطبقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً خاصة مع توافر التمويل اللازم لتنفيذ وإنشاء المشروع منتقداً تباطؤ العمل من قبل الشركة المنفذة للمشروع وتقاعس المتابعة من مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط واتخاذها الجزاءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح المحافظ أن مشروعات المياه والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة التي تبذل كل ما في وسعها لتذليل العقبات للانتهاء منها في موعدها وتوصيل خدمة المرافق لجميع المواطنين بالمدن والقرى مطالباً الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول المعدات والعمل على الانتهاء من تركيبها في الوقت المحدد ورفع تقرير دوري عن الموقف التنفيذي للمشروع أولاً بأول.