طالب إعدادى يذبح ابنة خاله بعد تحرشه بها فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف غموض حادث بشع راح ضحيته طفلة عمرها 4 سنوات “ت. ر. س. ك” تم العثور عليها مذبوحة بجوار مسجد بمركز كفرالدوار. وأسفرت جهود فريق البحث بالبحيرة بقيادة اللواء محمد خريصة مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجنى عليها “أ س. إ .ع” 15 سنة طالب إعدادى. وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج المجنى عليها أثناء لهوها خارج المنزل وحاول التحرش بها تحت تهديد السلاح مما دعاها للصراخ وخشية افتضاح أمره قام بتكميم فمها وذبحها وفر هاربا، وتم ضبط الأداة المستخدمة “سكين” بإرشاد المتهم. وكان قد ورد بلاغ من قسم شرطة كفر الدوار بشأن العثور على جثه الطفله تسنين رزق سعد كامل 4 سنوات مسجاة على ظهرها بمقربة من جدار مسجد الشرنوبى بمنطقة الوكيل دائرة القسم وهى ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة. وأقر والدها بعلمه بمقتل ابنته من الأهالى أثناء لهوها بذات الناحية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.