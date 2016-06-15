كوبا أمريكا – نيمار يعتذر عن رسالته العدائية

اعتذر نيمار دا سيلفا نجم برشلونة ومنتخب البرازيل على كلماته العدائية التي كتبها على حسابه بموقع "إنستاجرام" دفاعا عن زملائه في المنتخب.

وكان منتخب البرازيل قد ودع بطولة كوبا أمريكا 2016 من دور المجموعات بعد الخسارة من منتخب بيرو بهدف دون رد، وكتب نيمار على حسابه بموقع "إنستاجرام" رسالة عدائية شديدة اللهجة لمن يهاجمون منتخب البرازيل واصفا إياهم بالأوغاد.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" للنجم البرازيلي "خمسة دقائق في البرازيل كانت كافية لكي أعلم أن ما كتبته على موقع إنستاجرام كان له تأثيرا سلبيا هنا".

وأضاف "ما سمعته من الأشخاص الذين قابلوني في المطار أنني تخطيت الحدود، أعترف نعم لقد كنت منفعلا للغاية، وتصرفت بطريقة غير مناسبة".

وأتم "أعتذر لكل من شعر بالإهانة، إنه أقل شيء أمكنني فعله، كتبت ذلك بعد مباراة بيرو وكنت غاضبا من توديع البطولة وخرجت مني تلك الكلمات الغاضبة، في النهاية أنا جزء منهم".