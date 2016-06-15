وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2016

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إعلان قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2016، والتى سيتم استقبالها اعتبارا من 25 يونيو 2016، وذلك فى إطار حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالفرد المقاتل باعتباره أحد الركائز الأساسية للكفاءة القتالية. وقد وضعت هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة المعايير والأسس الخاصة لتحقيق الاستغلال الأمثل للقوى البشرية بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الأفراد، وقد تم تحديد الفئات المطلوبة من حملة المؤهلات المتوسطة، مواليد شهر أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر عام 1996 من خريجى العام الدراسى 2014 / 2015، ومواليد شهر أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر، عام 1995 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2014 / 2015، والمتخلفين من سنوات دراسية سابقة، على أن يتم استقبالهم فى مكاتب التجنيد اعتبارا من 25 يونيو 2016. وحددت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة المواليد والتخصصات المطلوبة للخدمة العسكرية من المؤهلات العليا، وهى مواليد 1 يناير وحتى 30 يونيو من عام 1996، خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا ” الحكومية والخاصة ” الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير، حتى أواخر يوليو 2016، وخريجى كليات الطب البشرى والأسنان والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والتمريض، الذين أنهوا سنة الامتياز خلال الفترة من أول فبراير 2016، حتى أوآخر يوليو 2016، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يوليو 2016. وقال اللواء محيى الين عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة إن الفئات المطلوبة من المؤهلات المتوسطة، هى مواليد الفترة أول يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1996، والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2016، حتى آخر يوليو 2016 بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة، على أن يكون استقبالهم فى مكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10 أغسطس 2016، بينما غير ذوى المؤهلات فقد تم طلب مواليد اشهر أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر، من عام 1996، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات دراسية سابقة، على أن يتم استقبالهم فى مكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 15 أغسطس 2016.