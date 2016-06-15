فرقة «مسار إجبارى» تحيى إحتفالية عيد الموسيقى فى حديقة الآزهر غدا

تحيى فرقة مسار إجبارى بمشاركة 4فرق غنائية،،الحفل المقام بمناسبة فى الدورة الـ13 لعيد الموسيقى ، الذى ينظمه المعهد الفرنسى بمصر تزامنا مع عيد الموسيقى العالمى بفرنسا ،وذلك فى الثامة مساء غدا الخميس 16يونيو فى حديقة الأزهر.

الحفل يقام هذا العام بدعم من قناة TV5 Monde،وتفتتحه فرقة “أوسكاريزما ستوديو” ومدرسة الدرب الأحمر للفنون، بعرض يمزج بين آلات النفخ والسيرك والآلات الإيقاعية .

كما يشارك بالحفل الثنائى” تليبويتيك”، ومجموعة من طلاب معهد الكونسرفاتوار بالقاهرة بقيادة المايسترو محمود بيومى مع الفنان الفرنسى جيروم اتينجر (إيجيبشيان بروجكت)،قبل أن يختتم على المسرح الكبير بلقاء يجمع بين فريقى البوب روك” مسار إجبارى “المصرى، و”بادن بادن” الفرنسى.

يذكر أن عيد الموسيقى يتم الإحتفال به فى شهر يونيو من كل عام بفرنسا منذ عام 1982،وتقدم خلاله العروض الموسيقية فى الحدائق والميادين العامة ، وتحتفل به حالياً أكثر من 110 دول فى القارات الخمس.