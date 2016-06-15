أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ قنا يحيل طبيب للتحقيق بسبب تشخيص خاطئ

Google+ Print
محافظ قنا يحيل طبيب للتحقيق بسبب تشخيص خاطئ محافظ قنا يحيل طبيب للتحقيق بسبب تشخيص خاطئ

اللواء عبدالحميد الهجان

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إحالة طبيب تسبب فى إصابة إعلامى بفقدان الوعى لمدة 48 ساعة وتعريض حياته للخطر، نتيجة إعطائه دواء خاطىء.

وكان الإعلامي محمد فتحي الخولي، قد أصيب بانخفاض فى الضغط، فتوجه إلى المدعو ” محمد.ا.ا ” طبيب، إلا انه قام بصرف علاج مخصص لحالات الصرع، ونتج عنه هبوط حاد بالدورة الدموية وفقدان الوعى الذى استمر 48 ساعة متواصلة مما تسبب فى زياده ضربات القلب وصعوبة فى التنفس واصفرار الجلد وبياض العين وعدم الاتزان الذى استمر 6 أيام متواصلة فقام على إثرها بشكاوى لكلا من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة، ونقيب الأطباء بقنا واتهم الطبيب المذكور بإعطائه علاج خاطئ كاد ينهى حياتى فتم إحالة الطبيب للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا