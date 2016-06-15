محافظ قنا يحيل طبيب للتحقيق بسبب تشخيص خاطئ

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إحالة طبيب تسبب فى إصابة إعلامى بفقدان الوعى لمدة 48 ساعة وتعريض حياته للخطر، نتيجة إعطائه دواء خاطىء.

وكان الإعلامي محمد فتحي الخولي، قد أصيب بانخفاض فى الضغط، فتوجه إلى المدعو ” محمد.ا.ا ” طبيب، إلا انه قام بصرف علاج مخصص لحالات الصرع، ونتج عنه هبوط حاد بالدورة الدموية وفقدان الوعى الذى استمر 48 ساعة متواصلة مما تسبب فى زياده ضربات القلب وصعوبة فى التنفس واصفرار الجلد وبياض العين وعدم الاتزان الذى استمر 6 أيام متواصلة فقام على إثرها بشكاوى لكلا من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الصحة، ونقيب الأطباء بقنا واتهم الطبيب المذكور بإعطائه علاج خاطئ كاد ينهى حياتى فتم إحالة الطبيب للتحقيق.