سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بالإسكندرية

ألقت مباحث قسم شرطة مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى، القبض على تشكيل عصابى>تخصص فى سرقة المواشى،غرب الإسكندرية.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية، تفيد قيام كل من، "إسلام .م" 35 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة مينا البصل، و"أيمن. ح" 42 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، و"أحمد . ح" 47 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المواشى بأسلوب كسر القفل .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب "4" حادث سرقة لجاموسة وخروف و4 من الماعز و3 بقرات من حظائر مختلفة.

بإرشادهم تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيق.

القبض على أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بإدفو