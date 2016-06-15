شرطة التموين تضبط 140 كيلو لانشون فاسد و300 كيلو لحوم مجهولة المصدر

وجه اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة التموين ، حملات تموينية استهدفت الأسواق لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر.

ونجحت الحملات التموينية فى ضبط 140 كيلو لانشون فاسد بمدينة طما فى سوهاج، مما تسبب أضرار صحية للمواطنين.

وضبطت شرطة التموين، 300 كيلو لحوم مجهولة المصدر ولا تصلح للإستخدام الأدمى فى حدائق القبة بالقاهرة، وطن ونصف زيوت فاسدة بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، حيث يسعى التجار إلى تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة بترويج السلع الفاسدة مما يضر بصحة المواطنين.

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