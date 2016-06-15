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النيابة تستعجل التحريات والتقرير الطبى فى حادث مقتل 9 مصريين بدولة ليبيا

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النيابة تستعجل التحريات والتقرير الطبى فى حادث مقتل 9 مصريين بدولة ليبيا النيابة تستعجل التحريات والتقرير الطبى فى حادث مقتل 9 مصريين بدولة ليبيا
استعجلت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد سليم رئيس النيابة، وإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام، تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير الطب الشرعى حول واقعة مقتل 9 مصريين بدولة ليبيا على يد عصابات الهجرة غير الشرعية.

كلفت نيابة السيدة زينب، فى وقت سابق، الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بسرعة التحريات حول واقعة مقتل 9 مصريين بمنطقة بنى وليد بدولة ليبيا على يد عصابات الهجرة غير الشرعية، وطالبت بسرعة ورود تقرير الطب الشرعى للضحايا لتحديد أسباب الوفاة.

وانتقل فريق من وكلاء نيابة السيدة إلى مشرحة زينهم لمناظرة جثث الضحايا، وتبين من التقرير المبدئى ورود 9 توابيت لجثث الضحايا، وبمناظرتهم تبين وجود آثار فتحات دخول وخروج لأعيرة نارية من سلاح آلى محدثة عدد كبير من الفتحات فى جسد الضحايا .

البداية بورود إخطار من قسم السيدة يفيد إخطار من مشرحة زينهم بوصول 9 توابيت لمصريين لقوا مصرعهم على يد عصابات الهجرة غير الشرعية طبقا لمذكرة نيابة بنى وليد بدولة ليبيا، فقررت النيابة بسرعة تشريح الضحايا وصرحت بالدفن وتسليمهم لذويهم.


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