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وزير التموين :استلام 5 مليون طن قمح محلي بزيادة 25% وغلق باب التوريد اليوم

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وزير التموين :استلام 5 مليون طن قمح محلي بزيادة 25% وغلق باب التوريد اليوم وزير التموين :استلام 5 مليون طن قمح محلي بزيادة 25% وغلق باب التوريد اليوم

توريد القمح – أرشيفية

تغلق وزارة ، اليوم الأربعاء، باب إستلام الاقماح المحلية من المزارعين بعد أن أستمر شهرين وتم إستلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي وهو أعلى من المستهدف بنسبة 25% حيث كان مستهدفا إستلام حوالي 4 ملايين طن ، ويعود ذلك الي السعر المشجع للتوريد وهو 420 جنيها للاردب والتيسيرات التي تم تقديمها للمزارعين من خلال غرف العمليات التي تم تشكيلها بمركز المعلومات بمركز الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات التي كانت تعمل بصفة دائمة ويوميه لحل مشاكل الموردين.

 

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نجاح موسم توريد الاقماح المحلية هذا العام يعود للتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتي الزراعة والتجارة والصناعة ومجلس الوزراء والجهات المسوقة مشيرا الي أن كل لجنة من اللجان التي كانت تقوم بإستلام الاقماح تتضمن ممثل من كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة ومن الجهة المسوقة برئاسة ممثل من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات من وزارة التجارة والصناعة وقال أن العامين الاخيرين أستفاد صغار المزارعين من دعمين وهو دعم الذي يحصلون عليه مباشرة مقابل توريد الاقماح حيث أن سعر طن القمح المحلي أعلي من المستورد بنحو ألف جنيه والدعم الثاني هو دعم الخبز حيث يحصلون عليه بكل سهولة ويسر بعد تطبيق منظومة الخبز المدعم وتم توفير الخبز لهم طوال اليوم بكل كرامة مشيرا الي أنه تم التنسيق مع وزارة المالية وسداد نحو 14 مليار ونصف جنيه للمزارعين مقابل توريد الاقماح منهم حوالي 5 مليار جنيه دعم صافي مباشر للمزارعين غير قيمة القمح

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