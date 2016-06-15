حبس أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنوفية

قرر المستشار أحمد العنانى مدير نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار هانى سعد رئيس النيابة، حبس أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات يفيد ورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة السادات تفيد قيام كل من ى. م . م . ا عاطل ومقيم دائرة المركز، و. إ . أ . خ. عاطل ومقيم دائرة المركز مدرج جنائياً وسبق اتهامه فى " 10 " قضايا ( سلاح – ضرب – سرقات عامة ) ومطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 11275 جنح مركز السادات لسنة 2010 في سرقه الحكم شهر حبس، ر.م . ا . ج. مقاول ومقيم البحيرة، ا .ع . ع .عاطل ومقيم البحيرة،ف. ج . هـ. ع. سائق. ومقيم البحيرة،اسلام عاطل ومقيم المنيا، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى سرقة السيارات بدائرة مركز السادات.

بتقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء مساعد الوزير محمد مسعود مدير أمن المنوفية والعميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد عمر زهير رئيس المباحث الجنائية، والعميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات، والرائد مصطفى عامر رئيس مباحث السادات، حيث تمكنت من ضبط كلا من المتهم ( الثانى والثالث والرابع والخامس ) وتم ضبط السيارة رقم 6282 ج هـ ع ربع نقل بيضاء اللون ،مبلغ بسرقتها بحوزة المتهم الرابع بحوش عيسى بحيرة .

تم التحفظ على المضبوطات وتكليف إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص وضبط السيارات المسروقة والمتهمين الهاربين تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 58 أحوال المركز وجارى العرض على النيابة .

- ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنوفية