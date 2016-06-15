ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات الكهربائية بالدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط اثنين من أفراد تشكيل عصابى بمحلة الدمنة، تخصصا فى سرقة الكابلات الكهربائية والتليفونية وبيعها لتجار الخردة.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة محلة الدمنة من عمرو عزت عوض محمود 29 سنة شرطى بسجن جمصة ومقيم محلة دمنة، بقيام مجهولين بسرقة بعض الأسياخ الحديدية من منزلة.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.ا" 21 سنة عاطل وشقيقه زاهر 26 سنة عاطل "شقى خطر سرقات" و"رامى.م" شهرته "شقفه" 28 سنة عاطل وجميعهم مقيمون بمحلة الدمنة، والذين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة كابلات الكهرباء والتليفون والمعدات والأدوات من السيارات وبيعها لتجار الخردة.

وبعد استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم الأول والثالث، وعثر بحوزة الأول على "سكينة" و5 لفافات هيروين وعثر مع الثانى على "مطواة" و3 لفافات هيروين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، كما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة وبيع متحصلاتها لمخزن خردة ملك "أبو فراج صبح حسين" وشراء هيروين بحصيلة البيع للاتجار فيه، كما اعترفا بعدد من السرقات التى قاما بها مثل واقعة سرقة كابلات التليفون من ناحية الناصرة دائرة المركز وسرقة استبن سيارة من إحدى السيارات بقرية كفر الأعجر وعدد ومفاتيح من سيارتين أخرتين وصاروخ كهربى وعدد بناء من إحدى الورش وبوتاجاز وبراميل من أحد المنازل بدائرة المركز.. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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