إستطلاعات للرأى تؤكد تقدم «هيلارى كلينتون» على «ترامب» بانتخابات الرئاسة الأمريكية

كشفت أكثر من استطلاع للراى فى الولايات المتحدة الأمريكيه ،عن تفوق هيلاري كلينتون، على منافسها دونالد ترامب، في سباق الإنتخابات الرئاسي

ووفقا لآستطلاع للرأي أجرته “Survey Monkey” لصالح “The NBC News”، فى الفترة من 6إلى 12 يونيو الحالى، تتقدم كلينتون على ترامب بـ 7%، في حين تتقدم عليه بـ 12%، وفقا لاستطلاع أجرته “Selzer & Co. of West Des Moines” لصالح وكالة أنباء “بلومبيرغ”

وسُئِل المشاركون عن المرشح الذي سيمنحونه صوتهم في حال أجريت الانتخابات الآن، وأجاب 49% منهم أنهم سيمنحون أصواتهم إلى كلينتون، في حين قال 42% أنهم سيمنحون أصواتهم إلى ترامب.

وتحرز كلينتون تقدما كبيرا على ترامب بين الناخبين المعتدلين، حيث تحظى بتأييد 58% منهم، مقابل 33% منهم يؤيدون ترامب. فيما يتقدم الأخير بين الناخبين البيض والرجال، حيث يحظى بتأييد 50% من المنتمين لكلا الفئتين، مقابل 41% لكلينتو

وفى استطلاع قامت به “Selzer & Co. of West Des Moines”، على ألف شخص، بينهم 700 ناخب مسجل، أعرب 49% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لكلينتون، مقابل 37% يؤيدون ترامب.

بينما أكد 38% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم العميق من تنظيم داعش، وأبدى 50% من المشاركين في الاستطلاع ثقتهم في ترامب فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مقابل 45% لكلينتون.

وقال 43% من المشاركين في الاستطلاع أنهم لن يصوتوا أبدا لكلينتون، في حين قال 55% منهم أنهم لن يمنحوا أصواتهم أبدا لترامب.

وكانت كلينتون قد حققت سبقا تاريخيا الأسبوع الماضي، بعد أن حصلت على تأييد عدد المندوبين اللازم للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، للانتخابات الرئاسية الأمريكية، لتقترب من أن تصبح رسميا أول امرأة يرشحها الحزب للرئاسة. وحصلت كلينتون على تأييد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والسيناتور الديمقراطي عن ماساتشوستس إليزابيث وارن