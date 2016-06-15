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مقتل قيادى بارز بالجيش العراقى خلال قتال تنظيم داعش

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مقتل قيادى بارز بالجيش العراقى خلال قتال تنظيم داعش مقتل قيادى بارز بالجيش العراقى خلال قتال تنظيم داعش
أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل قيادى بارز بالجيش خلال قتال مسلحى تنظيم داعش فى شمال البلاد.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة مساء الثلاثاء أن العميد الركن أحمد بدر الدين اللهيبى- قائد اللواء 71 من الفرقة 15- قتل برصاص قناص خلال عملية لاستعادة السيطرة على قرية جنوب مدينة الموصل التى يسيطر عليها التنظيم.

وأضافت القيادة أن وفاة اللهيبى ستزيد تصميمها على تطهير محافظة نينوى بالكامل.

وتخضع الموصل، ثانى أكبر مدينة بالعراق، لسيطرة تنظيم داعش منذ عامين.

وإلى جانب شن هجوم كبير لاستعادة السيطرة على الفلوجة، الواقعة غرب محافظة الأنبار، استأنفت القوات العراقية هذا الأسبوع عمليات على نطاق صغير لطرد المسلحين من مناطق جنوب وجنوب شرق الموصل.
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