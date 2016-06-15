أستاذ أنف وأذن: الرضاعة الصناعية تسبب التهابات الأذن لدى الأطفال

الرضاعة الطبيعية دون شك أحد أهم الركائز الأساسية فى فى بناء جسم الطفل ووقايته من الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية، وينصح بها ويشدد عليها الدكتور سيد مناع أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، موضحا أنها السبيل الأفضل للأمهات كى تقوين مناعة أطفالهن ولوقايتهن من التهابات الأذن المختلفة والمتكررة.

ويشير الدكتور سيد مناع، خلال حديثه، إلى أن التهابات الأذن وتكرار حدوثها لدى الأطفال الصغار، عرض مرضى شائع بكثرة لدى الأطفال اللذين يرضعون اللبن الصناعى ويعتمدون بشكل أساسى عليه، وهذا ما تشير إليه التجارب، ولا شك أن الطفل الذى يعتمد على الرضاعة الطبيعية من ثدى الأم هو الأقل عرضة لمثل هذه الالتهابات.

ويتابع أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة، موضحا أن الرضاعة الطبيعية هى الأمان بالنسبة لهؤلاء الأطفال، لأن لبن الثدى ملىء بالأجسام الحيوية المضادة تحمى من الإصابة بمثل هذه الالتهابات، عكس من يعتمد على الرضاعة الصناعية والذى لا يحتوى لبنها دون شك على الكثير من تلك الأجسام الطبيعية المفيدة.

ويوضح أيضا "مناع" الطريقة المثلى لرضاعة الطفل لوقايته من التهابات الأذن المتكررة، وهى رضاعته فى الوضع شبه جالسا أو شبه قائما، لا رضاعة أفقية لأنها تزيد من التهابات الأذن، وحتى بعد الانتهاء من الرضاعة، لابد أن يظل الطفل على هذا الوضع حتى يتم تكريعه تماما، وهى الطريقة الأفضل لإرضاع الطفل الصغير.

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