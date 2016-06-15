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تعرف على خريطة النظام الغذائى الصحى لعام 2016.. بتوصيات عالمية

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تعرف على خريطة النظام الغذائى الصحى لعام 2016.. بتوصيات عالمية تعرف على خريطة النظام الغذائى الصحى لعام 2016.. بتوصيات عالمية
الأكل الصحى.. كلمتان خفيفتان يحاول الكثيرون الالتزام بهما، ولكن من الصعب الالتزام بهما لاعتمادهما على الطعام الصحى دون الأكلات الأخرى التى يهواها الجميع.

ويهدف العالم الآن من نشر فكر الأكل الصحى لحماية الجميع من الأمراض الناتجة عن العادات الغذائية الخاطئة، والتى تؤدى إلى السمنة ومنها إلى قائمة الأضرار الصحية التى لا تنتهى.

ويقدم معهد الممارسة السريرية والعلوم الصحية، بالتعاون مع مجموعة من منظمات وجمعيات الصحة الغذائية أحدث دليل للأكل الصحى، والذى يعتمد على نظام غذائى متوازن وصحى، حيث نصح الجميع بتناول الكثير من الخضروات والفواكه وكميات من منتجات الألبان، واللبن الحليب على أن يكون 42% من مكونات وجباتنا خلال اليوم من الكربوهيدرات من الخبز، والمكرونة، والبطاطس والأرز وغيرها بالاعتماد على حبة القمح الكاملة بدلا من الدقيق الأبيض فى المخبوزات.

وتقول الدكتورة "زوى هاركومبى" إحدى الباحثات بالمعهد: "يعتمد النظام الغذائى الصحى على تقليل فى الوجبات إلى أكبر قدر ممكن، ولكن لم تأت التوصيات الحديثة بأى أهمية لتقسيم الوجبات اليومية إلى أكثر من 3 وجبات كما كان معروف من قبل، ولكن أكدت أهمية تناول المياه لما لا يقل عن 8 أكواب يوميا".

وبالمقارنة بين خريطة النظام الغذائى الصحى القديم والحديث يتضح التالى: أوصت منظمات الصحة الغذائية أن يكون تناول "الخبز، الأرز، البطاطا، والمكرونة وغيرها من الأطعمة النشوية" بنسبة 33%، وفى العام الحالى اتفقت منظمات الصحة على أن ترتفع هذه النسبة إلى 37%.

أما الخضراوات والفواكه فزاد نصيبها من بين الوجبات الصحية اليومية إلى 39%، واللحوم والأسماك والفول والبيض حصلت على 12% من حجم طعامك اليومى بحيث لا نزيد عن 70 جراما من اللحوم الحمراء والمصنعة فى اليوم الواحد.

وعن الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون أو السكر فينبغى ألا تزيد عن 3% من حجم وجباتك فى اليوم، والبسكويت والمشروبات الغازية لا تزيد نسبتها عن 1%.


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