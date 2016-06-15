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13 أغسطس انطلاق الدوري الإنجليزي.. والبداية بأرسنال وليفربول.. ودربي لندن

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13 أغسطس انطلاق الدوري الإنجليزي.. والبداية بأرسنال وليفربول.. ودربي لندن 13 أغسطس انطلاق الدوري الإنجليزي.. والبداية بأرسنال وليفربول.. ودربي لندن

أجريت اليوم قرعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017 وأسفرت عن بعض المواجهات النارية في أول أيام الموسم بإنجلترا.

وتنطلق الجولة الأولى يوم 13 أغسطس بمواجهة نارية بين أرسنال وليفربول على ملعب الإمارات، وكذلك مواجهة بين بورنموث ومانشستر يونايتد على ملعب دين كورت.

كما يخوض أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي مباراته الأولى على ملعب ستامفورد بريدج معقل الزرق ضد جاره اللندني وست هام يونايتد.

في حين أن إيفرتون يخوض مباراته الأولى على ملعبه ضد توتنام، وكذلك هال سيتي سيستضيف بطل الدوري الإنجليزي ليستر سيتي، في حين أن جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سيخوض مباراته الأولى على ملعب الاتحاد ضد سندرلاند.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالتالي:

أرسنال – ليفربول

بورنموث – مانشستر يونايتد

بيرنلي – سوانزي سيتي

تشيلسي – وست هام

كريستال بالاس – وست بروميتش

إيفرتون – توتنام

هال سيتي – ليستر سيتي

مانشستر سيتي – سندرلاند

ميدلزبره – ستوك سيتي

ساوثامبتون - واتفورد

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