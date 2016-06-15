طائرات الأباتشى تواصل قصف بؤر إرهابيين بشمال سيناء

واصلت طائرات الأباتشى اليوم، قصف أهدافا وبؤرا إرهابية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق العريش بشمال سيناء.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، أن الطائرات تحلق فى سماء المنطقة وتقصف أهدافا تم تحديدها للمجموعات التكفيرية بينها مخابئ وعربات متحركة ودراجات بخارية، مشيرا إلى أن النتائج الألولية تشير لقصف واستهداف 19 بؤرة ارهابية وتدمير سيارتين و20 دراجة بخارية إضافة إلى مقتل وإصابة 31 إرهابيا فجر اليوم.

وأوضح المصدر، أن قوات برية تنفذ عمليات تمشيط وملاحقات بالتزامن مع القصف الجوى، وأقامت القوات أكمنة ثابتة وأخرى متحركة على طول الطريق الدولى العريش، مع تشديد إجراءات التفتيش على طريق العريش القنطرة وطرق وسط سيناء.

وقال المصدر، أن عملية ناجحة كانت نفذتها طائرات إباتشى فجر اليوم الأربعاء، تم خلالها قصف مجموعتين من المسلحين فى منطقة التومة جنوب الشيخ زويد أثناء تحركهم فى اتجاه مدينة الشيخ زويد بغرض استهداف أكمنة أمنية، وضمت المجموعة قرابة 40 فردا تكفيريا مسلحا يحملون أسلحة آلية ومدافع آر بى جى، قتل من بينهم 25 وأصيب 6 آخرين، وفر 9 لايزال يجرى تتبعهم بعد اختفائهم فى أحد المخابئ بمنطقة جنوب الشيخ زويد.

وقال أهالى أن القوات أغلقت محيط مناطق العمليات بشكل كلى، وتشاهد ألسنة دخان تتصاعد فى سماء المنطقة، مع سماع دوى انفجارات متكرر.

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