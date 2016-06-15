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أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 42 من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى بسرت

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أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 42 من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى بسرت أخبار ليبيا..مقتل وإصابة 42 من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى بسرت
لقى 5 عناصر مصرعهم وأصيب 37 آخرون من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وذكر المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص»، فى بيان له اليوم، أن مستشفى مصراتة المركزى استقبل، أمس 5 قتلى و37 جريحًا من قوات «البنيان المرصوص» من مصراتة ومزدة وسبها جراء الاشتباكات مع تنظيم «داعش».

وأضاف البيان أن قواته فى محور الغربيات «اشتبكت مع مقاتلى داعش وصدّت هجوما لهم استخدموا فيه مدافع الهاون ودبابة، بدعم من القناصة المتمركزين فوق المبانى العالية، وأفشلت محاولة تقدمهم لإيجاد ثغرة يهربون منها»، وأشار إلى أن قواته على المحور الشرقى «تواصل استخدام المدفعية الثقيلة ودكّ تمركزات الدواعش فى محيط واغادوغو».

وبدأت خلال اليومين الماضيين قوات «البنيان المرصوص» فى الاشتباك مع مقاتلى تنظيم «داعش» شرق منطقة الزعفران فى سرت.
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