ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالمنوفية

تمكنت مباحث السادات بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات يفيد من ورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة السادات تفيد قيام كل من "ى. م . م . ا" عاطل،"و. إ . أ . خ"عاطل، "ر. م . ا . ج" مقاول،"ا .ع . ع" عاطل،"ف . ج . هـ . ع" سائق و"اسلام" عاطل بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص فى سرقة السيارات بدائرة مركز السادات وأمن البحيرة.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية تحت إشراف اللواء مساعد الوزير محمد مسعود مدير أمن المنوفية والعميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية، ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد عمر زهير رئيس المباحث الجنائية، والعميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات والرائد مصطفى عامر رئيس مباحث السادات حيث تمكنت من ضبط المتهم ( الثانى والثالث والرابع والخامس ).

وتم ضبط السيارة رقم 6282 ج هـ ع ربع نقل بيضاء اللون ،مبلغ بسرقتها بحوزة المتهم الرابع بحوش عيسى بحيرة ، بإرشاد المتهم الثالث وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالاشتراك مع باقى المتهمين بارتكابهم الوقائع التالية سرقة 2 سيارة وبإرشادهم تم ضبطهما.

وتم التحفظ على المضبوطات تم تكليف إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص وضبط السيارات المسروقة والمتهمين الهاربين تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 58 أحوال المركز وجار العرض على النيابة.

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