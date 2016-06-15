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تفحم محتويات شقة سكنية فى حريق بمنطقة الهرم

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تفحم محتويات شقة سكنية فى حريق بمنطقة الهرم تفحم محتويات شقة سكنية فى حريق بمنطقة الهرم
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق، نشب فى شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الهرم وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم إخماد النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغاً من شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة الهرم وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر النيران لباقى أجزاء الشقة، وتمت السيطرة عليه والتى تفحمت كافة محتوياتها دون إصابات.


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