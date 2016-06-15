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جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 103 متهمًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»

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جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 103 متهمًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 103 متهمًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»

صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 103 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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