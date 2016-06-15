مسئول كردى:مستعدون للاتفاق مع بغداد بشأن صادرات النفط مقابل مليار دولار

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان "سفين دزه يى" أن أكراد العراق مستعدون لإبرام اتفاق مع الحكومة المركزية فى بغداد بشأن زيادة صادرات النفط، إذا ضمنت لهم إيرادات شهرية بقيمة مليار دولار.

وأضاف- فى تصريح نقلته قناة (سكاى نيوز) الأربعاء- "إن السلطات الكردية ستكون على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد، إذا حصلت على حصة شهرية تبلغ قيمتها مليار دولار من الميزانية الاتحادية".

يذكر أن الحكومة المركزية فى العراق أوقفت فى مارس الماضى، صادرات النفط عبر خط أنابيب كردى للضغط على السلطات المحلية لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق اقتسام عائدات النفط.

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