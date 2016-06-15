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تعرف على موعد الإمساك والإفطار فى عاشر أيام رمضان

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تعرف على موعد الإمساك والإفطار فى عاشر أيام رمضان تعرف على موعد الإمساك والإفطار فى عاشر أيام رمضان
ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والإمساك، الأربعاء ، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و51 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:58 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:07 صباحًا، أما الإمساك فى 2:47، وصلاة الفجر ويبدأ الصيام فيكون فى الساعة 3:07 صباحا.


>- ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة
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