التموين: استلام 5 ملايين طن قمح بزيادة 25% عن المستهدف

بعد موسم ناجح فى التوريد هذا العام، يتم اليوم الأربعاء غلق باب استلام الأقماح المحلية من المزارعين، بعد أن استمر شهرين، وتم استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلى، وهو أعلى من المستهدف بنسبة 25%، حيث كان مستهدفا استلام حوالى 4 ملايين طن، ويعود ذلك إلى السعر المشجع للتوريد وهو 420 جنيها للإردب، والتيسيرات التى تم تقديمها للمزارعين من خلال غرف العمليات التى تم تشكيلها بمركز المعلومات بمركز الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات، التى كانت تعمل بصفة دائمة ويومية لحل مشاكل الموردين.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان اليوم، أن نجاح موسم توريد الأقماح المحلية هذا العام، يعود للتنسيق والتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارتى الزراعة والتجارة والصناعة ومجلس الوزراء والجهات المسوقة، مشيرا إلى أن كل لجنة من اللجان التى كانت تقوم باستلام الأقماح، تتضمن ممثلا من كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة ومن الجهة المسوقة برئاسة ممثل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة التجارة والصناعة.

وقال وزير التوين، إن العامين الأخيرين استفاد صغار المزارعين من دعمين، وهو الدعم الذى يحصلون عليه مباشرة مقابل توريد الأقماح، حيث إن سعر طن القمح المحلى أعلى من المستورد بنحو ألف جنيه، والدعم الثانى هو دعم الخبز، حيث يحصلون عليه بكل سهولة ويسر، بعد تطبيق منظومة الخبز المدعم، وتم توفير الخبز لهم طوال اليوم بكل كرامة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية وسداد نحو 14 مليار ونصف جنيه للمزارعين مقابل توريد الأقماح، منهم حوالى 5 مليارات جنيه دعم صافى مباشر للمزارعين غير قيمة القمح .

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