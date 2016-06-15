أعراض التشنج الحرارى عند الأطفال.. تعرفى عليها

ما هو التشنج الحرارى؟ سؤال مكرر يتردد على ألسنة الأمهات على الدوام، وهو ما يعنى غياب المعرفة الكافية بالمرض وأعراضه.

علميا يوضح الدكتور محمد عبد الفتاح - أخصائى أمراض الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى - طبيعة التشنج الحرارى الذى قد يصيب الطفل، كما يحدد علاماته الظاهرة والمميزة له كعرض مرضى.

فى البداية يقول الدكتور محمد عبد الفتاح، إن كلمة تشنجات فى حد ذاتها تعنى إحداث الجسم لحركات لا إرادية ودون تحكم من الجسم أو الإنسان ذاته، وتتميز بأنها حركات منتظمة أيضا.

ويتابع أخصائى الأطفال حديثه قائلا: "الفئة العمرية التى قد يعانى خلالها الطفل من تلك التشنجات، غالبا ما تكون بين عمر الخمس شهور وحتى الست سنوات كاملة".

أما عن العلامات المميزة للتشنجات التى تصيب جسم الطفل، والتى يجب على كل أم أن تكون على دراية بها كما يقول الدكتور محمد عبد الفتاح فهى كالتالى:

- يحدث التشنج بشكل واضح وجلى فى الجسم كله، لا أجزاء دون أخرى بل كاملا.

- جسم الطفل بالكامل يحدث له نوع من الارتعاش الشديد بجميع مناطقه، وكذلك يعانى من تشنجا قويا بجميع أجزاءه، فيصبح متيبسا بتشنج.

- لا يعانى الطفل فى حالة الإصابة بالتشنج من فقدان بوعيه، بل يكون فى وعيه.

- يميز أيضا هذا العرض المرضى أنه لا يستمر لفترة طويلة من الوقت بل ينتهى سريعا.

- يتميز التشنج أيضا أنه يحدث لمرة واحدة فى المرة الواحدة من الإصابة، فلا يتكرر خلالها وهى من أهم العلامات المميزة له.

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