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موعد مباريات كاس أمم أوروبا اليوم الأربعاء 15/6/2016 و القنوات الناقلة

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موعد مباريات كاس أمم أوروبا اليوم الأربعاء 15/6/2016 و القنوات الناقلة موعد مباريات كاس أمم أوروبا اليوم الأربعاء 15/6/2016 و القنوات الناقلة

كاس امم اوروبا 2016 لكرة القدم البطولة المقامة حاليا فى دولة فرنسا و خصوصا من الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كاس امم اوروبا ” اليورو 2016 ” و كالعادة من المنظمين لبطولة كاس امم اوروبا بنظام رائع كل يوم ثلاث مباريات فى توقيت مختلف و مناسب جدا للوطن العربى و لجميع دول العالم

فاول مباريات اليوم فى كاس امم اوروبا ستكون بين منتخب روسيا ضد منتخب سلوفاكيا فى مباراة سوف تقام على ملعب ليل متروبول و المباراة بقيادة الحكم دايمر سكوينا و المباراة منقولة على قناة بى ان سبورت ماكس 1 بتعليق فهد العتيبى و على قناة بى ان سبورت ماكس 2 بتعليق جواد بدة و المباراة ستقام فى تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة و فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت و فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت الامارات و فى تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرنيتش و المغرب

و ثانى مباريات اليوم بين منتخب رومانيا ضد سويسرا فى مباراة سوف تقام على ملعب حديقة الامراء و المباراة منقولة على قناة بى ان سبورت ماكس 1 بتعليق على سعيد الكعبى و المباراة مقامة فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة و فى تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية و فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت الامارات

و ثالث و اخر مباريات اليوم فى كاس امم اوروبا و هي مباراة البلد المستضيف للبطولة منتخب فرنسا ضد منتخب البانيا فى مباراة سوف تقام على الملعب الوطنى لمنتخب فرنسا و بقيادة الحكم ويليان كولوم و المباراة منقولة على قناة بى ان سبورت ماكس 1 بتعليق حفيظ الدراجي و على قناة بى ان سبورت ماكس 2 بتعليق سوار الذهب و المباراة سوف تقام فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة و فى تمام العاشرة بتوقيت السعودية

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