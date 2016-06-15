عامل بكفر الشيخ يحرق محله ويدعى اختطافه لمروره بضائقة مالية

شهدت مدينة بيلا بكفرالشيج واقعة مثيرة، حيث لجأ " م.ا.ا.ذ.ع" 26 سنة عامل إلى حيلة لمروره بضائقة مالية، بإحراق محل الأعلاف الذى يمتلكه والاستيلاء على 30 ألف جنيه، وايرادات المحل وإدعاء قيام مجهولين بإحراق المحل وسرقة المبلغ واختطافه.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة بيلا، اختلاق الواقعة عقب بلاغ تقدمت به أسرته، يفيد باختطاف نجلهم من المحل، وسرقة إيرادات المحل واحتراقه بالكامل.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بفيد بورد بلاغ من أحد المواطنين باختفاء نجله واحتراق محل الأعلاف الخاص به وسرقة مبلغ 30 ألف ايرادات المحل من قبل مجهولين.

وتم تشكيل فريق جنائى بحث بإشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعقيد أحمد رجب وكيل فرع البحث الجنائى بالحامول، والرائد محمد أبو الخير، والنقيبان أحمد قطاطو وعمر غريب، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات بمنطقة الواقعة والمعاينة وسؤال المتواجدين بالمنطقة تبين أن المتهم قام بالإتصال هاتفيا بأحد تجار الجملة المتخصصين فى نشاط بيع الأعلاف، للإتفاق معه على شراء كمية من الأعلاف للمحل الخاص به مقابل حصوله على ثمن الصفقة المشتراه.

كما كشفت التحريات أن المتهم اشترى جركن بنزين ليحرق المحل لحظة وصول السيارة المحملة بالأعلاف القادمة من تاجر الجملة، لايهام سائق السيارة بنشوب حريق فى المحل حال تواجده بالمحل بفعل فاعل.

وتبين أن المتهم استولى على إيرادات المحل، وإخفائها بين طيات ملابسه وعقب وصول سائق السيارة إلى المحل، اندلع حريق هائل فى المحل وتصاعد السنة اللهب ودخان كثيف أدى إلى حجب الرؤية عن المتواجدين لإخماد الحريق، والذى أسفر عن احتراق 20 شيكارة من الأعلاف متعددة الأصناف والأحجام والتهام النيران لمحتويات المحل، واختفى لحظتها عن الأنظار إمعانا للجميع بتعرضه للاختطاف وسرقة إيرادات المحل بما فيها ثمن صفقة الأعلاف ولاذ المتهم بالفرار للاختفاء فى أحد الأماكن البعيدة عن المدينة.

واستعان فريق البحث بشهود الواقعة وإعادة مناقشتهم مرة، والاتصال برقم الهاتف الخاص بالمتهم للتوصل إلى مكان اختفائه، ولكنه استبدل شريحة هاتف المحمول الخاصة به بشريحة أخرى لإخفاء معالم الجريمة.

وتوصل فريق البحث إلى مكان اختفاء المتهم وكشفت التحريات عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ ومواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف باختلاقه الواقعة وقيامه بحرق المحل عمدا والاستيلاء على المبلغ المالى متحصلات إيرادات المحل ولاذ بالهروب لمروره بضائقة مالية.

وتحررمحضر بالواقعة برقم 1287 لسنة 2016 إدارى قسم شرطة بيلا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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