إخماد حريق فى مركز تجارى بالسويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس من إخماد حريق نشب فى محلات تجارية بمركز تجارى بميدان الأربعين بالسويس، قبل امتداده إلى المحلات التجارية الملاصقة له.

وقامت النيابة العامة بالسويس بالانتقال إلى موقع الحريق بميدان الأربعين بالسويس، واستمعت لأقوال الشهود فى الحادث.

وكان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بنشوب حريق بمحلات تجارية بميدان الأربعين بحى الأربعين.

وقال مصدر أمنى إن الحريق نشب بالمحلات التجارية بالمركز التجارى بسبب ماس كهربائى حسب تقدير المعاينة المبدئية للحادث ولا توجد إصابات بين العاملين وتمكنت الحماية المدنية من منع امتداد النيران إلى المحلات التجارية الملاصقة للمركز.

وأوضح المصدر، أن المركز التجارى مكون من دورين فقط وتوجد به بعض الملاحت التجارية لبيع الملابس وغيرها داخل المحلات التجارية.

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