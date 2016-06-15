خسائر إيران فى معارك ريف حلب مع المعارضة السورية المسلحة فى تزايد

ذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم "الأربعاء" - نقلا عن مصادر وصفتها بأنها خاصة - أن خسائر إيران فى معارك ريف حلب الجنوبى مع المعارضة السورية المسلحة تفاقمت حيث قتل أكثر من 30 مسلحا من الميليشيات التابعة لطهران.

وقالت المصادر "إن بين هؤلاء القتلى 3 إيرانيين وعراقيين، إضافة لخسائر فادحة فى الآليات، مشيرة إلى أن "جيش الفتح"، المؤلف من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام تمكن بشكل رئيسى من طرد الميليشيات الإيرانية من بلدات خلصة وزيتان وبرنة فى ريف حلب الجنوبي".

وأضافت " إن الميليشيات الإيرانية التى تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية تمركزت بعد هذا التراجع فى قريتى الوضيحى وعزان الواقعتان شرقى بلدة خان طومان".

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