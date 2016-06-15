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حكومة كردستان: الحصول على مليار دولار شهريا شرط عقد اتفاق نفطى جديد

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حكومة كردستان: الحصول على مليار دولار شهريا شرط عقد اتفاق نفطى جديد حكومة كردستان: الحصول على مليار دولار شهريا شرط عقد اتفاق نفطى جديد
قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان إن أكراد العراق مستعدون لإبرام اتفاق مع المركزية فى بغداد بشأن زيادة صادرات النفط إذا ضمنت لهم إيرادات شهرية بقيمة مليار دولار.

وأوقفت الحكومة المركزية فى العراق فى مارس صادرات النفط عبر خط أنابيب كردى للضغط على السلطات المحلية لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق اقتسام عائدات النفط، وعادة تصدر شركة نفط الشمال التى تديرها الحكومة العراقية 150 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الذى يصل إلى ميناء جيهان التركى على البحر المتوسط.

وقال سفين دزه يى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان فى مقابلة فى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقى أمس الثلاثاء إن السلطات الكردية ستكون على استعداد لبيع النفط عن طريق بغداد إذا حصلت على حصة شهرية مليار دولار من الميزانية الاتحادية.
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