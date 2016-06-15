منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار دائرة القضاء

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، مساء أمس، مأدبة الإفطار، التي أقامتها دائرة القضاء في قاعة أبو موسى بنادي ضباط القوات المسلحة، حيث كان في استقبال سموه المستشار علال العبودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي.

والتقى سموه خلال المأدبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقيادات الدائرة، ورؤساء المحاكم والنيابات، وأعضاء السلطة القضائية من القضاة والنيابة العامة وأعضاء قضايا الحكومة.

وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية والسعادة، وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي، وعلى شعب الإمارات بالرخاء والازدهار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص سمو الشيخ منصور بن زايد على دعم مسيرة العدالة الناجزة وسيادة القانون، والارتقاء بالخدمات العدلية وكفالة الحريات، وصون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.