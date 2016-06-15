أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار دائرة القضاء

Google+ Print
منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار دائرة القضاء منصور بن زايد يحضر مأدبة إفطار دائرة القضاء

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، مساء أمس، مأدبة الإفطار، التي أقامتها دائرة القضاء في قاعة أبو موسى بنادي ضباط القوات المسلحة، حيث كان في استقبال سموه المستشار علال العبودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي.

والتقى سموه خلال المأدبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقيادات الدائرة، ورؤساء المحاكم والنيابات، وأعضاء السلطة القضائية من القضاة والنيابة العامة وأعضاء قضايا .

وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية والسعادة، وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي، وعلى شعب الإمارات بالرخاء والازدهار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص سمو الشيخ منصور بن زايد على دعم مسيرة العدالة الناجزة وسيادة القانون، والارتقاء بالخدمات العدلية وكفالة الحريات، وصون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل