في رأيك بالـ show: هذا ما أجمعت عليه التعليقات حول "جريمة شغف"

في محطة جديدة من فقرة رأيك بالـ show اليومية، التي يتواصل من خلالها "سيدتي نت" مع المشاهدين، لاستطلاع آرائهم حول المسلسلات الدرامية، التي تعرض في الموسم رمضان 2016، إضاءة جديدة على عمل يصنف في خانة الاعمال العربية المشتركة هو "جريمة شغف".

ويمكن القول، إن الآراء تنوعت بين السلبية والإيجابية، حيث أكد البعض أنه عمل ممل وبطيء في أحداثه، بينما رأى آخرون أنه عمل شيق ورائع، ووجود أمل عرفة وقصي خولي ومنى واصف فيه، أعطاه قيمة إضافية.

مسلسل "جريمة شغف" من بطولة قصي خولي ونادين الراسي وأمل عرفة ومنى واصف وتقلا شمعون ومجدي مشموشي وناظلي الروّاس، ونجلاء بدر وجميلة عوض من مصر، ومن كتابة نور شيشكلي وإخراج وليد ناصيف وإنتاج مفيد الرفاعي.

فما هو رأي المشاهدين بمسلسل "جريمة شغف" وفق التعليقات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"سيدتي نت"؟

- شويكار السيد إبراهيم من الإمارات العربية المتحدة، عبرت عن إعجابها بمسلسل "جريمة شغف" ووجدت أن قصته رائعة ومشوّقة وأحداثة متسلسلة وقالت "هو عمل رائع وأحداثه متسلسلة بطريقة مشوقة".

-ابراهيم ذكي من الإمارات العربية المتحدة أكد أن مسلسل "جريمة شغف" يتميز بأحداثه المشوقة، واصفاً إياه بالعمل الرائع، وأوضح " مسلسل "جريمة شغف" رائع ومشوّق ونحن ننتظره متابعته بلهفة من حلقة إلى أخرى".

- نور الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، عبر عن رأيه بشكل سلبي بمسلسل "جريمة شغف"، مشيراً إلى أنه عمل ممل وبطيء الإيقاع وقال "أحداث المسلسل بطيئة جداً ولقد أشعرني بالملل خلال متابعتي له".

- محمد الجدعاني من جدة – المملكة العربية السعودية، تطابق رأيه مع رأي نور وأشار إلى أن مسلسل "جريمة شغف" فيه ممل وأحداثه بطيئة، وقال " أحداث مسلسل "جريمة شغف" بطيئة جداً، وهو عمل ممل جداً ولم أتحمس لمشاهدته".

-هدى من الإمارات العربية المتحدة، أشارت إلى أن وجود قصي خولي وأمل عرفة ومنى واصف، في مسلسل "جريمة شغف" هو الذي يشجعه على مشاهدته ولولاهم لكان العمل بدون قيمة، وقال "لولا مشاركة قُصي خولي وأمل عرفة ومنى واصف، لما كان لمسلسل "جريمة شغف" أي معنى ولم أكن لأتابعه. هذه الأسماء الثلاثة هي التي شجعتني على مشاهدته ومتابعة أحداثه".

-دانية شقير من الإمارات العربية المتحدة، أشارت أن مسلسل "جريمة شغف" هو عمل متوسط من حيث المتوسط ولكنه مزعج لكثرة مشاهد "الفلاش باك" فيه، وقالت "لا بأس به كعمل، ولكن مشكلته هي كثرة مشاهد "الفلاش باك".

- آلاء السيد ابراهيم، من الإمارات العربية المتحدة، عبرت عن شدة إعجابها بمسلسل "جريمة شغف"، كما أشادت به شكلاً ومضموناً وقالت " لا شك أن مسلسل "جريمة شغف" هو عمل جميل ورائع".

-حنان المليجي من الإمارات العربية المتحدة، أكدت على جمال وروعة مسلسل "جريمة شغف"، وقالت " هو مسلسل جميل ورائع".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "جريمة شغف".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "سيلفي2".

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