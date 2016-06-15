في عيد ميلاده الـ24 - إرادة الله منعت صلاح من الانتقال للأهلي أو الزمالك

الدولي المصري محمد صلاح جناح روما الحالي أكد من قبل أن رحلة احترافه كادت أن تنتهي مبكرا لولا إرادة الله التي منعته من ذلك.

وأتم صلاح عامه الـ24 يوم الأربعاء وهو في صفوف روما ويتألق مع منتخب بلاده الذي عاد لكأس الأمم الإفريقية بعد غياب ثلاث مرات.

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فبعد أن انتقل صلاح لصفوف بازل في صيف 2012 قادما من المقاولون العرب وقدم مستويات طيبة في أول نصف موسم يلعبه في أوروبا، قال صلاح في تصريحات تليفزيونية في ديسمبر من العام نفسه: "قبل انتقالي لبازل تمنيت إتمام الصفقة بأي شكل، ولكن بعد سفري إلى سويسرا تغير رأيي".

وأضاف "شعرت بصعوبة التكيف على الغربة في الأيام الأولى، وقلت لنفسي لماذا أتيت إلى هنا، ليتني انتقلت للنادي الأهلي أو الزمالك وبقيت في مصر".

وأوضح أفضل لاعب واعد في إفريقيا لعام 2012 أن توقف النشاط الكروي في مصر كان أحد الأسباب الإلهية لعدم عودته مرة أخرى بعد شهرين فقط من بداية التجربة.

بعد رحلة بازل انتقل صلاح إلى تشيلسي الإنجليزي ومنه إلى فيورنتينا الإيطالي حتى استقر في روما.

الأهلي

يوما ما.. أكد مانويل جوزيه المدرب الأسطوري للنادي الأهلي رغبته في السابق بضم محمد صلاح إلى صفوف فريقه وقتما كان يتولى قيادة الشياطين الحمر لكن الصفقة لم تتم.

وقال جوزيه: "محمد صلاح رائع للغاية. أردت ضمه إلى الأهلي قبل بداية مشواره الأوروبي مع بازل".

الزمالك

ولا ينسى أحد تصريحات ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق الذي قال إن صلاح لا يصلح للعب في نادي الزمالك.