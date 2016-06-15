نائب بأسيوط: تقدمت بطلب إحاطة لـ"الإسكان" لغرق ٤ قرى فى الصرف والوزير تجاهلنا

قال النائب عبد الفتاح جمال عن دائرة أبو تيج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق حول سوء المياه وغرق ٤ قرى فى مياه الصرف الصحى بمركز أبو تيج، وهى قرى الزرابى والنخيلة والكيران والبلايزة.

وأشار أن الصرف الصحى للقرى الأربعة يتم داخل المياه الجوفية عن طريق ما يسمى بالايسونات، مضيفا أن أحواض الأكسدة أوشكت على الانهيار ما يهدد حياة أكثر من ٣٥٠ ألف نسمة بالخطر وانتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح جمال أن وزير الإسكان لم يرد حتى الآن ولم يبت فى أمر طلب الإحاطة، معلنا استياءه وغضبه الشديد من تجاهل وزير الإسكان لطلبات النواب، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى تدخل مجلس الوزراء لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص.

مشيرا خلال تصريحه ان الصرف الصحى للقرى الاربعة يتم داخل المياه الجوفية عن طريق ما يسمى بالايسونات، مضيفا ان احواض الاكسدة اوشكت على الانهيار مما يهدد حياة اكثر من ٣٥٠ الف نسمة بالخطر وانتشار الامراض والاوبئة .

واوضح جمال ان وزير الاسكان لم يرد حتى الان ولم يبت فى امر طلب الاحاطة، معلنا استيائه وغضبه الشديد من تجاهل وزير الاسكان لطلبات النواب، مضيفا ان الامر يحتاج الى تدخل مجلس الوزراء لانقاذ حياة هؤلاء الاشخاص .