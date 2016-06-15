فوائد لا تعرفها عن التمر.. أبرزها علاج الضعف الجنسى والعمى الليلى

يتميز التمر بغناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف أيضا، كما يحتوى على الكالسيوم والكبريت والحديد والبوتاسيوم والفسفور والمنجنيز والنحاس والماغنسيوم.

ويعتبر التمر واحدا من أفضل الأغذية لتعزيز نمو العضلات، حيث إنه مفيد للكبار والأطفال، خصوصا خلال فترة التعافى من الإصابة بالأمراض.

ووفقا لدراسة طبية حديثة، أوضح الباحثون أن التمور مفيدة فى الوقاية من سرطان البطن، ويتناولونه المسلمون فى الإفطار خلال شهر رمضان وفقا لتقاليدهم الثقافية، لأنه يساعد على تجنب الإفراط فى تناول الطعام بعد الصيام لتجنب الشعور بالجوع.

وفى السياق ذاته، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Organicfacts"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن بلح التمر له العديد من الفوائد لتعزيز الصحة، وتشمل:

• يعالج اضطرابات الأمعاء

• يعالج فقر الدم

• يعالج الضعف الجنسي

• العمى الليلى

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>أوضح الباحثون أن النيكوتين الموجود فى التمر مفيد لعلاج أنواع كثيرة من الاضطرابات المعوية، حيث إنه يساعد على منع نمو الكائنات الحية التى تسبب الأمراض، وبالتالى فإنها تساعد على تحفيز نمو البكتيريا الصديقة فى الأمعاء.>نظراً لارتفاع مستوى الحديد، يعتبر التمر من أبرز العلاجات الطبيعية لعلاج فقر الدم من أرصدة خارج النقص المتأصل فى الحديد فى مرضى فقر الدم، كم أنه يعزز الطاقة والقوة، بينما يقلل مشاعر التعب والخمول.>أظهرت الدراسات أن التمر مفيد لزيادة القدرة الجنسية، حيث يمكن نقع حفنة من التمر فى حليب الماعز الطازج طوال الليل، ثم يمزج فى الحليب نفسه مع العسل العضوى، مؤكدين أن هذا الخليط منشط مفيد جدا لزيادة القدرة الجنسية والحد من العقم الناجم عن مختلف الاضطرابات الجنسية، نظرا لارتفاع مستويات الاستراديول والفلافونويد التى تزيد عدد الحيوانات المنوية والحركة، وكذلك تشجع على زيادة حجم الخصيتين والوزن.>يتميز التمر بفوائد واسعة النطاق، حيث يمكن استخدام أوراق النخيل وفركها حتى تصبح عجينة وتفرك على وحول العينين، أو يمكن تناولها شفويا، لعلاج العمى "العشى" الليلى، ويستخدم هذا الحل عادة فى المناطق الريفية والطب البديل.

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