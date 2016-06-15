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معهد البحوث الفلكية: "العتبة" تحدد مواعيد الإفطار والصلاة بالقاهرة

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معهد البحوث الفلكية: "العتبة" تحدد مواعيد الإفطار والصلاة بالقاهرة معهد البحوث الفلكية: "العتبة" تحدد مواعيد الإفطار والصلاة بالقاهرة
كشف الدكتور محمد غريب، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن مواقيت الصلاة وموعد الإفطار والسحور بمحافظة القاهرة تحدد بإحداثيات خطول طول وعرض من منطقة العتبة التى تقع فى قلب العاصمة.

وقال غريب، لـ "اليوم السابع" ، إن مواقيت الصلاة والإفطار والصيام بمنطقة أكتوبر وبدر وغيرها من المدن البعيدة عن العتبة بشكل كبير ستختلف بالطبع عن القاهرة بتوقيتات تختلف حسب المسافة بينهما.

كان د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قد أفتى بأن إفطار المواطنين بمنطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد على آذان المغرب بتوقيت القاهرة يفسد صومهم.

جدل حول إفطار سكان أكتوبر والشيخ زايد على آذان القاهرة.. أحمد كريمة: غير جائز.. وعضو بالبحوث الإسلامية: صيامهم صحيح وهناك مساجد بأكتوبر تؤذن فى نفس توقيت العاصمة.. ونائب يطالب بالرجوع لتقويم الأوقاف
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