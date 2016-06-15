أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تقرير حكومى : تراجع مساحات القطن المنزرعة 121 ألف فدان عن العام الماضى

Google+ Print
تقرير حكومى : تراجع مساحات القطن المنزرعة 121 ألف فدان عن العام الماضى تقرير حكومى : تراجع مساحات القطن المنزرعة 121 ألف فدان عن العام الماضى
كشف آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الصيفى الحالى، أن إجمالى ما تمت زراعته قطن بلغ 127 ألف و149 فدان بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول عن ما قبله العام الماضى 248 ألف فدان، أى بتراجع مساحات منزرعة 121 ألف فدان .

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة،فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن تراجع مساحات القطن طويل التيلة الموسم الصيفى الحالى عن العام الماضى بفارق 121 ألف فدان،بسبب المشاكل التى لحقت المزارعين خلال الأعوام السابقة وعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وبيعه بأقل الأسعار لمافيا تجارة السوق السوداء، ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، وزيادة تكلفة زراعته والتى تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان، بالإضافة إلى ارتفاع الأرز مما جعل الفلاح يلجأ لزراعته بدلا من القطن .

وتابع المصدر:" من ضمن أسباب تراجع مساحات القطن، أيضا عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول،وفقا لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها،بالإضافة إلى القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة".

فى الوقت ذاته، تواصل وزارة الزراعة،اجتماعات مكثفة مع خبراء الزراعة ومجلس بحوث القطن، وأعضاء جمعية شباب رجال الأعمال، لوضع خطة لإعادة القطن المصرى إلى مكانته العالمية، ووضع رؤية مستقبلية لزيادة المساحة المنزرعة والنهوض بالجودة .


>- وزير الزراعة يبحث مع رجال أعمال إعادة القطن المصرى لعرشه وزيادة المساحة المنزرعة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار