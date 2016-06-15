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الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36
تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بشكل ملحوظ اليوم، حيث من المقرر أن تسجل درجات الحرارة اليوم 36 درجة لتنخفض بمعدل 5 درجات كاملة عن معدلاتها أمس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على الصعيد خلال ساعات النهار، يكون معتدلًا ليلًا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وعلى خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>

الصغرى العظمى


>القاهرة 26 36
>الإسكندرية 21 29
>مطروح 21 28
>بورسعيد 25 31
>دمياط 21 29
>بلطيم 21 30
>الإسماعيلية 27 36
>السويس 28 37
>العريش 18 30
>نخل 18 37
>طابا 20 38
>الطور 24 38
>مرسى علم 29 39
>الغردقة 27 40
>شرم الشيخ 28 39
>رفح 17 29
>كاترين 20 31
>سيوة 21 38
>المنيا 24 42
>الفيوم 23 38
>رأس سدر 23 36
>أبوسمبل 30 46
>وسط الدلتا 24 36
>أسيوط 24 43
>سوهاج 27 44
>الأقصر 28 45
>أسوان 30 46
>شلاتين 29 42
>حلايب 28 39
>الوادى الجديد 20 44
>قنا 28 43
>نويبع 27 36
>السلوم 20 27

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