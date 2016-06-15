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اشعال الشموع فى تونس للتضامن مع ضحايا حادث الملهى الليلى بفلوريدا

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اشعال الشموع فى تونس للتضامن مع ضحايا حادث الملهى الليلى بفلوريدا اشعال الشموع فى تونس للتضامن مع ضحايا حادث الملهى الليلى بفلوريدا
تجمع عدد من أعضاء الجمعية التونسية من أجل العدالة والمساواة فى تونس وهم يشعلون الشموع للتضامن مع ضحايا اطلاق النار فى أحد الملاه الليلية الخاصة بالمثليين جنسيا فى أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقد أشعل المشاركون فى الفاعلية الشموع وكتبوا عددا من الشعارات لإبداء تضامنهم مع الضحايا وإدانة حادثة القتل الجماعى التى راح ضحيتها تسعة وأربعين شخصا وجرح 53 آخرون عندما فتح مسلح مدجج بالسلاح النار عليهم فى أسوأ هجوم إرهابى على الأراضى الأمريكية منذ سبتمبر 2011.
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