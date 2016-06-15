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اخبار موريتانيا .. موريتانيا تدين الهجوم الإرهابى فى ضواحى باريس

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اخبار موريتانيا .. موريتانيا تدين الهجوم الإرهابى فى ضواحى باريس اخبار موريتانيا .. موريتانيا تدين الهجوم الإرهابى فى ضواحى باريس
أدانت موريتانيا الهجوم الإرهابى الذى تعرض له أفراد من الشرطة فى ضواحى العاصمة الفرنسية باريس.
>وأكدت الخارجية الموريتانية فى بيان لها مساء أمس الثلاثاء أن الموريتانية تعلن تضامنها مع الشعب والحكومة الفرنسيين الصديقين، ومواساتها لذوى الضحايا.

ودعت الخارجية الموريتانية المجتمع الدولى إلى مضاعفة الجهود لمواجهة خطر الإرهاب الذى يهدد الجميع، وكان قائد شرطة يعمل بمركز شرطة مورو (60 كم غربى باريس) قد قتل أمس الأول أمام منزله بعدة طعنات بالسكين من قبل شخص مجهول تمت تصفيته عندما تدخلت الشرطة الفرنسية فى الواقعة ، وقد تبنى تنظيم داعش الإرهابى أمس المسؤولية عن الحادث.
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مصر 365

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