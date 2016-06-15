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استشارى تغذية: أختام اللحوم أنواع.. الأحمر للجاموسى والأزرق للجملى

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استشارى تغذية: أختام اللحوم أنواع.. الأحمر للجاموسى والأزرق للجملى استشارى تغذية: أختام اللحوم أنواع.. الأحمر للجاموسى والأزرق للجملى
تناول البروتين بشكل منظم دون إسراف أمر فى غاية الأهمية، سواء كان بروتينا حيوانيا أو نباتيا، فللإنسان حصة ينبغى عليه الحصول عليها لاكتمال العناصر الغذائية التى يحتاجها يوميا.

الدكتورة ملك صالح - استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية - نصحت بضرورة أن يكون لدى كل منا سواء ربة منزل أو رب أسرة أو من يقوم بشراء احتياجات المنزل، حد أدنى من المعلومات عن طبيعة شراء اللحوم الجيدة، والاهتمام بالتفحص والتمحص ورائها وعدم استسهال الأنواع المتاحة فى الأسواق دون بحث وتدقيق.

وتابعت استشارى التغذية مشيرة إلى نقطة مهمة وهى طبيعة الأختام الصحية التى تتواجد على اللحوم التى تذبح فى مكانها الشرعى "السلخانة"، ويجهل الكثيرون أن هناك بعض الأختام الخاصة بكل نوع من اللحوم، وهى:

• الأختام الزرقاء: التى تختم بها القشرة الخارجية من جلد الذبيحة المعلقة، وهى تدل على أن هذا اللحم هو لحم جملى، أى من الجمال، وهو لحم مفيد وصالح للتناول ومذبوح شرعيا وبطريقة صحية تحت إشراف السلخانة.

• الأختام الحمراء: وهى الأكثر شهرة، حيث نراها فى محلات الجزارة على الذبيحة المعلقة أيضا، وهى تدل على أن هذا اللحم بقرى أو جاموسى صالح للتناول، لأنه مذبوح بطريقة صحية والذبيحة سليمة.

عدا ذلك لا يمكنك شراء أى نوع آخر من اللحوم، فاللحم غير المختوم غير صالح، هذا ما أكدته الدكتورة ملك صالح.


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