مجلس النواب يناقش اليوم قواعد مناقشة الموازنة العامة للدولة وموازنة البرلمان

تعقد اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعا، ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، ومن المقرر ان تناقش وضع قواعد تنظيم الحديث عند مناقشة تقريرى لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الخطة والموازنة للدولة للسنة المالية 2016/2017.

كما تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016/2017، بالاضافة إلى خطة نشاط المجلس ولجانه خلال ما تبقى من دور الانعقاد.

يذكر أن الاجتماع هو الثانى للجنة العامة، حيث عقدت اجتماعا واحدا من قبل أقرت فيه قرار الرئيس بإعلان الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء، بالإضافة إلى ترشيح أعضاء لجنة القيم.

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