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مكتبة الإسكندرية تستضيف غدا فريق "سونيك جروڤ سوسايتى"

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مكتبة الإسكندرية تستضيف غدا فريق "سونيك جروڤ سوسايتى" مكتبة الإسكندرية تستضيف غدا فريق "سونيك جروڤ سوسايتى"
يستضيف مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية يوم 16 يونيو 2016 بالتعاون مع المعهد السويدى بالإسكندرية لأول مرة فى الإسكندرية فريق سونيك جروڤ سوسايتى، وهم فرقة موسيقية من السويد تضم مجموعة من الموسيقيين الأوروبيين والعرب، يقوموا بمزج الأنغام والإيقاعات الشرقية والغربية لخلق تجربة متميزة.

وقال المايسترو هشام جبر، مدير مركز فنون مكتبة الإسكندرية، إنه بجانب القيمة الفنية لهذا الحدث، فهناك أهمية خاصة أيضًا وهى دعم التواصل بين فنانين مصريين وفنانين غربيين لتعاون اكثر وتبادل الخبرات.

وبفضل الأشكال الموسيقية الجديدة وشبكة الإنترنت وانفتاح عالم اليوم، أصبح هناك إمكانيات فنية عديدة والتى كانت مجرد أحلام منذ بضع سنوات. وبالتالى أصبح هناك مجال لتبادل المعرفة عن الأنماط العالمية أو التقاليد المحلية للموسيقى والتكنولوجيا المتقدمة للآلات الموسيقية القديمة، مما ألهم وحرك العديد من الموسيقيين المعاصرين إلى تجارب موسيقية جديدة بهدف خلق وتحديد مكانهم فى عالم الموسيقى اليوم، سونيك جروڤ سوسايتى هو رحلة موسيقية أبعد من حدود التقاليد.

أنشطة طلابية بمتحف المخطوطات فى مكتبة الإسكندرية لصيف 2016
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