"تموين كفر الشيخ": جارى إيقاف 115 ألف بطاقة تموينية بالمحافظة

قال عادل الهابط معاون وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى باسم المديرية، أنه جارى إيقاف 115 ألف بطاقة تموينية بدائرة المحافظة، وذلك لعدم تقدم أصحابها بنموذج المراجعة وتدقيق البيانات خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر لعام 2015.

وأضاف الهابط فى تصريحات صحفية، أن تعليمات صدرت من وزارة التموين خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر لعام 2015 بأن يتقدم كل صاحب بطاقة تموينة بنموذج تدقيق بيانات، وإضافة المواليد من عام 2006 وحتى عام 2013 وذلك إلى المكتب التموينى التابع له البطاقة، مؤكداً أنه تم تسليم النماذج هذه إلى مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، والذى قام بدوره بمراجعة تلك النماذج وحذف الأفراد المكررة والمتوفاه، وبعد الانتهاء من المراجعة أخطرت وزارة الإنتاج الحربى الوزارة بأنه لم يتقدم بنموذج المراجعة 115 ألف بطاقة تموينية بكفر الشيخ.

وقال المتحدث الرسمى باسم مديرية التموين بكفر الشيخ، إنه تم إرسال تلك البطاقات لمركز معلومات المديرية، والذى قام بدوره بتسليم بيانات تلك البطاقات إلى المكاتب التموينية المختصة لاستيفاء نموذج المراجعة.

وطالب الهابط أصحاب البطاقات التموينية بمراجعة مكاتب التموين فى أقرب وقت للتأكد من استيفاء نموذج المراجعة من عدمه، والتقدم بنموذج المراجعه حال عدم تقديمه من قبل حتى تتمكن مديرية التموين بالتعاون مع شركة avit افت من إعادة تفعيل البطاقات التى تم وقفها.

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