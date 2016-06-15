عدد من الأهالى يلتقطون صور مع شبيه السادات بحفل نصر العاشر من رمضان بكفر الشيخ

تدافع عدد كبير من أهالى محافظة كفر الشيخ من الشباب والفتيات للتصوير مع محسن المنسى "شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات" فى احتفالية حزب الفرسان بذكرى العاشر من رمضان بحديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء عبد الرافع درويش رئيس حزب الفرسان، والعميد طيارمحمد المغنى أمين عام الحزب وخالد الدقم المستشار الإعلامى للحزب، ورجب الشرنوبى أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ وعضو اللجنة البرلمانية.

والتقط عدد من الشباب المشاركين بالحفل الصور التذكارية مع شبيه السادات، وهو يرتدى جلبابه وممسكًا بعصا على طريقة الرئيس الراحل.

وقال المنسى "احنا انتصرنا بعون الله وتوفيقه على العدو الإسرائيلى فى 6 ساعات، ومتخافوش على مصر،لأنها دائماً بخير بيكم، وبرئيسها وبفلاحينها وعمالها".

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