مدير المساجد بأوقاف سوهاج: نصر العاشر من رمضان نموذج للعزيمة أثناء الصوم

قال الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، إن ذكرى نصر العاشر من رمضان نموذج من نماذج العزيمة والإصرار التى نتعلمها من الصوم.

وأضاف مدير المساجد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أبطالنا ضربوا فى هذه الحرب المثل فى قوة العزيمة وبسالة الإصرار فى سبيل تحرير الأرض من قبضة العدو، مستلهمين روح البطولة والفداء من نفحات هذا الشهر الكريم ومن ذكريات الانتصارات التى تحققت فيه للأمة على مدى التاريخ، فكانوا على قدر الحدث كاتبين بدمائهم أعظم ملاحم النصر فى العصر الحديث.

أوقاف سوهاج تنظم ندوة دينية بعنوان "الصوم تهذيب للنفس"