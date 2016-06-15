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نقيب الصحفيين: قانون الإعلام الموحد الحل لمواجهة مأزق المؤسسات القومية

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نقيب الصحفيين: قانون الإعلام الموحد الحل لمواجهة مأزق المؤسسات القومية نقيب الصحفيين: قانون الإعلام الموحد الحل لمواجهة مأزق المؤسسات القومية
أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام هو الحل الوحيد لمواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يونيو الجارى، وهو انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف، مضيفا أن ما يحدث الآن يعد أزمة مفتعلة لأن القانون منتهى من أغسطس الماضى.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أن إعادة تشكيل مجلس أعلى مؤقت للصحافة ليس حلا للمشكلة، موضحا أن مشكلة عدم استقرار المؤسسات القومية ستظل قائمة، متابعا:"الحل ليس تغييرا فى الكيانات و انما فى استقرار المؤسسات".

وأوضح قلاش، أن فكرة التعامل مع المؤقت يؤدى إلى عدم استقرار المؤسسات ويقلل من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة و التحرير، لافتا إلى أن الأولى بالرعاية هو الوقوف وراء التشريعات والانتهاء منها و أن الرسالة الأساسية للبرلمان الحالى هو محاولة ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحافة الحالى حافظ على المؤسسات القومية وقام بضخ مليارات الجنيهات فيها فى ظل الظروف الصعبة الموجودة.

الصحف القومية: المؤسسات تواجه مأزقا بنهاية يونيو لانتهاء مدة رؤساء التحرير
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