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وزيرا التخطيط والمالية بالبرلمان خلال أيام لبحث زيادة"علاوة الخدمة المدنية"

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وزيرا التخطيط والمالية بالبرلمان خلال أيام لبحث زيادة"علاوة الخدمة المدنية" وزيرا التخطيط والمالية بالبرلمان خلال أيام لبحث زيادة"علاوة الخدمة المدنية"
قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستستقبل وزيرى المالية والتخطيط فى اجتماع داخل البرلمان الاسبوع المقبل للمطالبة بزيادة العلاوة فى قانون الخدمة المدنية إلى 7 % بدلا من 5 % وهى النسبة التى رفضها الموظفون خلال حوار اللجنة مع ممثليهم.

وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة وأعضاءها منحازين للموظفين، لكن الدولة دائما ما تبرر وضعها علاوة 5 % بأن الظروف الحالية لا تسمح بزيادتها، موضحا أنهم سيطالبون بتوفير البديل من أجل زيادتها إلى 7 % وليس 10 %.


>أمين "القوى العاملة" بالبرلمان: نسعى لإقناع الحكومة بزيادة نسبة العلاوات
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